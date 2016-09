Kohus saatis mõrvari ligi 14 aastaks vanglasse

Politsei sai kuritööst teate 2015. aasta 12. juunil, kui Valgas Võru tänaval leiti maja hoovist 54aastase mehe vägivallatundemärkidega surnukeha. Süüdistuse kohaselt oli ohver 12. juuni öösel Valgas Riia tänaval asuvas korteris alkoholi pruukinud ja temaga koos jõi alkoholi ka toona 50aastane Lõhmus.

Mingil hetkel hakkas Lõhmus joomakaaslaselt raha nõudma ning muutus aina agressiivsemaks. Kui kannatanu ei soovinud ka oma pangakaarti ega selle PIN-koodi anda, tungis Lõhmus talle kallale ja peksis ohvrit armutult. Mehe vigastused olid sedavõrd rasked, et ta ei suutud iseseisvalt liikuda, kuid Lõhmus ei mõelnudki talle kiirabi kutsuda.

Selle asemel organiseeris ta järgmise päeva hommikul sündmuskohale kaks sõpra, Kuido Koemetsa ja Margus Kilbi, kes aitasid tal ohvri autoga viimase elukohta viia. Seal jätsid nad mehe maja hoovi lebama ja lahkusid.

Mõrv omakasu motiivil

Istung peeti eile Tartu maakohtu Valga kohtumajas. Lõuna ringkonnaprokurör Milvi Väin palus mehele määrata mõrva, kehalise väärkohtlemise, lähisuhtevägivalla ning väljapressimise katse eest 14 aasta ja kaheksa kuu pikkuse vangistuse. See sisaldanuks ka varasema süüteo eest mõistetud, kuid osaliselt kandmata karistusosa.

Kehalise väärkohtlemise oli ta süüdistuse kohaselt toime pannud naabri ja elukaaslase suhtes. Väljapressimise episood leidis aset samuti ööl vastu 12. juunit, kui süüdistatav nõudis ühelt samas seltskonnas alkoholi tarvitanud mehelt raha ja pangakaarti, kuid mehel õnnestus põgeneda.

Kohus mõistis Lõhmuse süüdi mõrvas seoses röövimisega või omakasu motiivil ning määras talle selle eest üheksa aastat vanglakaristust. Sellele lisandus neli aastat vangistust väljapressimise eest. Nii koondus liitkaristuseks 11 aastat ning varasema kandmata karistusega kujunes vangistuse pikkuseks 13 aastat ja kaheksa kuud.

Kuigi süüdistus puudutas väljapressimise katset, tunnistas kohus mehe süüdi väljapressimises, kuna tegevus oli lõpule viidud nõudmise esitamisega. Kohtunik Annemarie Gerassimov tõi lisaks välja, et karistust ei määratud süüdistuses taotletud piinaval või julmal viisil mõrvamise eest. Kohus leidis, et iga peksmine, mis toob kaasa surma, ei kujuta endast automaatselt tapmist piinaval viisil.

Kuigi kannatanut peksti korduvalt, manustati talle ka valuvaigistit, kuigi mitte Lõhmuse, vaid tema elukaaslase ettepanekul. Samuti oli ohver ka ise alkoholi tarbinud ja tema valuaisting oli tuimestunud ning peksja soov polnud põhjustada erakordset piina.

Õigeaegne arstiabi oleks võinud elu päästa

Mehe väiteid, et ta ei löönud oma elukaaslast põlvega, vaid ainult tõstis põlve, ja et ta ei löönud naabrit küünarnukiga kõhtu, vaid riivas teda möödaminnes, kohus ei uskunud, kuna need polnud tõenditega kooskõlas.

Kohus leidis, et pole vaidlust küsimuses, et Lõhmus nii peksis kui kägistas ohvrit. Kohtuekspertiis tuvastas, et ükski vigastus eraldi ei põhjustanud ohvri surma, kuid kõik vigastused koos põhjustasid hingamispuudlikkuse, mis oli otsene surma põhjus. Ekspertiisi hinnangul oleks õigeaegne arstiabi võinud ohvri päästa.

Kuido Koemets ja Margus Kilp jäid süüdi kuritoest mitteteatamises, kuna aitasid ohvrit tema maja juurde tagasi transportida ning ei kutsunud politseid. Mehed said vastavalt aastase ja pooleaastase tingimisi vangistuse, mõlemad aastase katseajaga.

Kohus ei näinud kergendavaid asjaolusid, kuna kuriteo toimumine pidi meestele selge olema. Nimelt oli ohvri nägu kaetud verevalumitega ning mees liikumisvõimetu. Korter, kust mees minema viidi, oli aga verd täis.

Lõhmus peab kannatanute kasuks hüvitama kuriteoga tekitatud kahju kokku 608 eurot. Menetluskuludena peab Lõhmus tasuma 5569, Koemets 2608 ja Kilp 2269 eurot.