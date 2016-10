Valgas rünnati kirikut juba teist korda

Valga kiriku organist Jüri Goltsov ütles, et tegu pandi toime laupäeva õhtupoolikul. Kui esiotsa tundus, et kirikusse oli akna kaudu sisse tungitud, siis jäljed näitavad, et aknad võidi lõhkuda ka lukustatud kirikust väljapääsemiseks. Nimelt olid ära tõstetud sisemised raamid ja välimised lõhutud nii, et killud olid langenud väljapoole.

«Laupäeva õhtul kella 18.40 paiku avastas abipolitseinik lõhutud aknad sissekäigu mõlemal pool ja teavitas politseid. Korrakaitsjad fikseerisid lõhkumise ja eks nüüd tuleb kirikul tegeleda tagajärgedega,» tõdes Goltsov.

Ta lisas, et nagu eelmisel korral septembri alguses, ei olnud ka seekord kiriku siseruumides midagi lõhutud ega esmapilgul ka minema viidud. «Meele teeb aga kurvaks, et akna parandamise kulu on üsna suur, pealegi on tegemist sama aknaga, mis lõhuti ka septembris ja just hiljaaegu parandati.»

Eriti kummaliseks muudab juhtumi, et veel laupäeval kella kolme paiku oli kirikus rahvas kontserdil rahvusvahelise muusikapäeva puhul, kus esinesid Valga ja Valka muusikakoolide õpilased ja õpetajad. Lisaks oli kesklinnas laadaga seoses rohkelt liikumist.

Politsei pressiesindajalt Ragne Keiskilt saadud esialgse info kohaselt midagi kirikust varastatud ei ole. «Politseitöö juhtumi üksikasjade väljaselgitamisel jätkub. Praeguseks ei ole kannatanu veel politsei poole avaldusega pöördunud, seega on täpsustamisel kahju suurus ja muud juhtunu asjaolud.»

Valga Jaani kiriku koguduse hooldajaõpetaja Vallo Ehasalu, kes samuti nii laupäeval kui pühapäeval sündmuspaigal oli, kinnitas, et tõepoolest ei olnud suuremat kahju korda saadetud – peale akende lõhkumise. Kahju suurust ei oska Ehasalu esialgu öelda – selle peab määrama puusepp, kes olukorda hindab ja oma pakkumise teeb. Kuni parandustööd saavad tehtud, katab aknaauke puitplaat.

Vandaalitseja(d) oli(d) end akent lõhkudes ilmselt ka vigastanud: nii akna juures kui kiriku põrandal oli verejälgi.

Ehasalu sõnas, viidates kahele järjestikusele lõhkumisele, et tema ametiaja jooksul on sellist vandaalitsemist väga vähe ette tulnud. «Küll oli juhtum Hargla kirikus, kus ka süüdlased kohapeal kätte saadi. Kes aga eelmisel korral Jaani kirikus sees käis, ei tea me siiani,« sõnas Ehasalu, vihjates 7. septembrile, mil hommikul kella 6.15 ajal avastas politsei, et lõhutud on üks Jaani kiriku akendest ning selle kaudu hoonesse sisenetud.

Ka tookord ei olnud muud peale aknaklaaside lõhutud, ka varastatud ei olnud midagi. Lahti olid lükatud kiriku uksed ja süüdatud altaril küünlad. Samuti näitasid märgid, et kõikides ruumides on ringi kõnnitud.

Tookord väitis politsei pressiesindaja, et teo võimalikud toimepanijad on politseile teada ning juhtunu osas algatati väärteomenetlus karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb omavolilist sissetungi. Eile täpsustas Keisk, et paraku ei ole septembrikuise sissemurdmise asjaolud lõpuni selged ning menetlus kestab.