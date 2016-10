Alkolasti päästmine tõi kaasa raske õnnetuse

Jane Talvik – sündinud hoolijaks ja hoolitsejaks

Üks kolmest aasta kutseõpetaja nominedist on tänasel üle-eestilisel õpetajate tunnustusgalal Jõhvis Valgamaa kutseõppekeskuse juhtivõpetaja Jane Talvik. Tema käe all on kooli hooldustöötajad noppinud oma ala võistlustel mõnegi auhinnalise koha.