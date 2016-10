Fotod: Valga elanikke häirib linna peal hulkuv lehm

Valga linna viimaseks lehmapidajaks kutsutud Galina Jantsikese loomadest on aastate jooksul mitmel korral kirjutatud. Kaks lehma, kelle pidamisest kõrges eas vanaproua linnavalitsuse ja veterinaarameti keelituste kiuste kuidagi loobuda ei kavatse, on mitmel korral ketist lahti pääsenud ja naaberaedades pahandust teinud.

Täna hommikul ilmus Räni pargi servas elava naisterahva Facebooki seinale pilt, kus üks Jantsikese lehmadest oli naise koduaias ööpimeduses õunu söömas. «Öösel ärkasin mingi kolina peale üles, vaatasin magamistoa aknast välja ja seal see lehm oli,» rääkis anonüümseks jääda sooviv naine, kes vaatamata ehmatusele siiski lehmaomanikuga tüli kiskuda ei tahaks.

Pruun lehm öös

Lisaks söödud õunetele oli lehm murul nähtavate jälgede järgi majale mitu ringi peale teinud ning enda kohalolust ka konkreetsema märgi maha jätnud. «Vaatsin, et jube viisakas lehm ja jättis mulle ühe kingituse ka,» muheles naine kompostihunniku kõrval lamavale lehmakoogile osutades.

Naise teada ei ole aga tema ainukene, kelle aias lehm viimasel ajal käinud on. Näiteks mõni maja temast edasi olevat sama loom eelmisel nädalal aia lõhkunud. Öösiti jalutavat lehm aga mööda naabruskonna tänavaid. «Mina kardan kõige rohkem, et ta võib niimoodi auto alla jääda,» oli naine murelik ja lisas, et näeb kõigile sobiva lahendusena üht tugevat ketti.

Jantsikese lehmade eest hoolitseva sulase kinnitusel pääses pruuni karva lehm lahti juba paari nädala eest. «Ta ei lase lihtsalt endale ligidale tulla. Politsei ja tuletõrje on ka käinud, aga ega nemadki teda kätte saanud,» laiutas ennast Antsuks nimetav mees käsi. Lehmade eest hoolitsevat ta enda sõnul vaid kaastundest vanaproua vastu.

«Ega ta (Jantsikene – toim) enam väga palju majast väljas ei käigi. Ma räägin talle iga päev, et peaks loomad lihakombinaati saatma, aga ta ei ole nõus,» rääkis Ants Räni pargis ketiga maa külge kinni pandud musta värvi lehmale heinu ette visates. Pruun lehm ragistas samal ajal pisut eemal võsas.

Antsu sõnul on ta lehma kinnipüüdmiseks kõike üritanud. Korra olevat ta näiteks loomale köie jala taha saanud. «Kurat, ta tõmbas mu pikali ja lohistas tükk aega mööda parki taga,» vandus mees, kelle väitel olevat tal aga nüüdseks kokku lepitud, et esmaspäeval tuleb sündmuskohale kohalik loomaarst, kes lehma noolepüssiga uinutab. «Siis saab talle päitsed pähe panna ja lauta ära viia,» arvas mees.

Võimatu ülesanne

Valga pikaaegne loomaarst Jaan Luht, kes Räni pargi servas asuvas loomakliinikus töötab, Antsu mainitud kokkuleppest midagi ei teadnud. «Muidugi kui veterinaarkeskus mulle midagi ütleb, siis tulen ja teen narkoosi ära, aga arvan, et see ei teeks midagi paremaks.»

Nimelt olevat lahti pääsenud lehm tõenäoliselt nii tugev, et ta jõuaks narkoosist ärgates kas või kolme meest järel lohistada. «Laudas elanud loom ei viitsi võib-olla kõndida, aga see lehm on nüüdseks jooksmise maailmameister,» pakkus Luht.

Valgamaa veterinaarkeskuse spetsialisti Virgo Roose sõnul on ta sageli lehma vaatamas käinud ja selle sulasele soovitanud, et ta ketis oleva musta lehma lauta viiks. «Siis peaks see pruun ka järele tulema.» Millegipärast pole aga Roose sõnul tema soovitust veel arvesse võetud.