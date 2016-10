Ligi 60 naist Eestist ja välismaalt peavad Taageperas jahti

Täna kütivad naised Taagepera metsades metsloomi. Eesti naisküttide seltsi juhi Triin Roostfeldti sõnul on sellel aastal korraldatav jaht seitsmes omalaadne. «Igal aastal on meil see olnud erinevas kohas. Näiteks eelmisel aastal olime tüdrukutega Viljandimaal, enne seda Läänemaal.»