Galerii: Eesti ajateenijad ja USA sõjaväelased kohtusid lahingus

GALERII: Siidisabad ehivad puid

Peatsete külmade saabumisest annavad aimu lindude sagedaseks muutunud toiduotsingud. Nii on ka Valgamaalase töötajate tähelepanu viimastel päevadel köitnud suured siidisabade parved, keda Valga linnas mitmel pool näha on olnud. Ka toimetuse lähedal kasvavate pihlapuude otsas on nad mitmel päeval toidujahti pidanud.