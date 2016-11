Veok põrutas sünnipäevalastiga sõiduautole otsa

Esialgsetel andmetel hakkas Tartu poolt Valga suunas liikunud Soome numbrimärgiga sõiduauto Audi A6 pidurdama, et keerata vasakule. Tema taga sõitnud Läti numbrimärgiga veok Volvo aga ei reageerinud manöövrile õigeaegselt ja sõitis Audile tagant sisse. Võib arvata, et rekkajuht ei hoidnud piisavat pikivahet.

Kokkupõrke tagajärjel sai sõiduauto pagasiruum tõsiselt muljuda. Õnnetuses keegi viga ei saanud, ka ei saanud kuigivõrd kannatada Audi pagasiruumis olnud toidukraam.

«Mul on homme 50 aasta juubel ja auto pagasikruum on peokraami täis. Hakkasin oma suvekodu teeotsast sisse keerama, et selle juurde sõita ning lastelapsed ka auto peale võtta ja tagasi Tartu sõita, kui pauk käis,» rääkis Audi roolis olnud Tiit, kes homme justkui topelt sünnipäeva pidada võib.

Sündmuspaigas oli mõnda aega häiritud ka liiklus, kuna tee oli autoosi täis. Tundus, et Audi omal jõul liikuma ei saanud.