Mõnigi kohalik poliitik näeb valitsuse vahetuses uusi võimalusi

Reformierakonna liige, Valga linnavolikogu esimees Ivar Unt ütles, et ükski tüli pole kunagi hea. Undi sõnul oleks riigil eelkõige vaja juurde üldist rikkust, millest politseinikele, õpetajatele ja arstidele palka maksta, ideid selle tekitamiseks pole aga kellelgi.

«Kuigi Reformierakonnale on ette heidetud, et nendel puuduvad värsked ideed, kuidas Eestit arendada, siis ma ei näe ka, et Keskerakonnal, sotsidel ja IRLil (erakonnad, kes alustasid kolmapäeval uue koalitsiooni moodustamiseks konsultatsioone – toim) oleksid need olemas. Ainuke, mida võib uus valitsus teha, on suure tõenäosusega makse tõsta, sest raha on vaja programmide täitmiseks, mis suure tõenäosusega tulevad,» arvas Unt.

Samas ütles ta, et praeguse koalitsiooni koostöö ei toiminud. «Nii presidendivalimised kui muud sündmused on näidanud, et tänane koalitsioon tegelikult ei olnud võimeline suurtes asjades kokku leppima. Nii et võib-olla on siis parem, kui tuleb mingi teine koalitsioon, kes suudab.»

Reformierakondlasest Karula vallavanem Rain Ruusa ütles, et kahju küll on, et nii läks, kuid kohalikule poliitikale ta sellele mõju ei näe. «Eks poliitikas on ikka nii, et üks päev istutakse sõbralikult koos ja teine päev öeldakse igasuguseid asju üksteisele. Meie ajame oma vallas valla asju.»

Lootus suuremale üksmeelele

Tõlliste vallavanem Madis Gross, kes kuulub sotside ridadesse, ütles, et muutus põhjustab tükk aega segadust, ent võib-olla on kätte jõudnud aeg, kus pikalt valitsusest tõrjutud Keskerakonda on sinna vaja.

Samas lausus ta, et erakonnad pole nii erineva majanduspoliitikaga, kui öeldakse. «Ei saa öelda, et Reformierakond ei tegele sotsiaalküsimustega. Võib-olla on neil mõned dogmad – võtame astmelise tulumaksu või midagi sellist, kus on seisukohad väga kindlad. Aga paljudes muudes sellistes küsimustes viimasel ajal on see valitsus, mis täna veel on, muutunud küll ehk kuidagi paindlikumaks kui kunagi varem.»

Seetõttu ei näinud Gross ka põhjust suuremaks rõõmustamiseks. «Mina väga eufooriasse ei satuks. Väga kardinaalseid muudatusi riigi elukorralduse juures ilmselt ikka ei saa tekkida.»

Samuti Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluv Tõlliste vallavolikogu esimees Rein Randver avaldas lootust, et ühisosa on uues koalitsioonis siiski eelmisest suurem. «Seal on võib-olla ühisosa mõtetes ja ka tegutsemistes rohkem, mis lähtub inimesest, hoolib ja aitab inimesi.»

Randver ütles, et valla poliitiline elu jätkub pigem rahulikult järgmiste kohalike valimiste ootuses. Samas lootis ta, et uus koalitsioon pöörab rohkem tähelepanu teistele Eesti piirkondadele peale Tallinna. «Praegu on meil haldusreform, aga vähe räägime riigivalitsemise reformist, mõtlen riigiasutusi. Omavalitsustel on suurus ette antud seadusega. Aga ülesanded? Raha ülesannete täitmiseks? Seda ei ole. Alles nüüd on tulnud mõned lisad, määrused ja seaduseparandused.»

Kohalik elu käib omasoodu

IRLi liige, Taheva vallavolikogu esimees Hille Tamman ei olnud veendunud, kas muutusest midagi paremaks läheb, kuid ei näinud endal sündmustes mingit rolli. «Targad inimesed ise teavad, mida teevad. Meie siin sellised väiksed inimesed, meist niikuinii ei sõltu suurt midagi.»

Et IRLi toetus on madal, jäi Tamman äraootavale seisukohale. «Ma ei tea, mis siin enam nii väga kaotada, võib-olla just võidab sellest, tont seda teab.»

EKREt ja Vabaerakonda esialgu uue koalitsiooni kandidaatidena mainitud ei ole. EKRE liige, Palupera vallavolikogu esimees Vambola Sipelgas ka tõdes, et EKRE jaoks ilmselt midagi ei muutu. Küll oli ta murelik valla rahastamise pärast.

«Valla eelarve koostamine sel aastal saab olema märgatavalt raskem, kardan, nende arengute põhjal. Kui nüüd on valitsuses segadus, siis arvan, et me 29. jaanuaril ka ei tea veel kontrollnumbreid, mida rahandusministeerium muidu juba detsembris hakkab andma.»

Vabaerakonda kuuluva valgalase Tanel Valgu sõnul ei saa uus koalitsioon tema erakonnale kahjulik olla. Tal oli hea meel nii Reformierakonna lahkumise kui valitsuse patiseisu lõppemise üle. «See on ainult kasulik, kui seisak ja üheülbaline valitsemine Eesti poliitikamaastikul ära lõpeb. Mina isiklikult olen väga rõõmus, et Reformierakond kukkus. Loodetavasti on härra Ratasel nüüd piisavalt jaksu ja autoriteeti, et vedada seda asja.»