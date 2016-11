Sõitma hakkab bussiliin Tallinna sadamast Valka alkoholipoeni

«See on tegelikult koostöös Alko1000 poe endaga, hetkel ei saagi seda täielikult kommenteerida. Loodame, et käivitub. Väljareklaamitud on, aga võib-olla muutub, ei ole meie taga see asi,» ütles Raihan Group juhatuse liige Hannes Lehtoja BNSile.

Pileteid saab osta kodulehelt, nende hind kõigub 45 eurost 55 euroni. Sõita on võimalik nii Iklasse kui Valka.

Sihtkohani jõudmiseni peatusi ei teha. Sihtkohas on tund vaba aega ja tagasiteel tund lõunapausiks.

«Tegime Valka poe laiemaks. Üle 300 ruutmeetri panime juurde, tõime ka toidukraami: õlisid, erinevaid kastmeid ja krõpse, et saaks süüa osta kaasa,» ütles BNSile Alko1000 Valka poe juhataja Meelis Reiljan. Ta kinnitas, et uus bussiliin hakkab poeni tõepoolest sõitma. Maist alates on tema sõnul avatud ka teine kauplus Iklas.

Alkoholipoodide keti Alko1000 sõnul on 99 protsenti nende Lätis asuva Valka viinapoe külastajatest eestlased, kes käivad sealt suurtes kogustes odavamat alkoholi soetamas.

«Alkoholiaktsiisi tõustes on see viimasel ajal üha süvenev trend, et eestlased käivad Lätis märksa odavama hinnaga viina ja õlut ostmas,» ütles Alko1000 Läti haru omava ET Invest OÜ juhatuse liige Einar Visnapuu veebruaris BNSile.

Tema sõnul koosneb peaaegu terve poe klientuur ainult eestlastest. «Kusjuures ei käi ainult naaberlinna Valga rahvas, vaid ka inimesi üle Eesti, ka Tallinnast,» rääkis Visnapuu.

Ta lisas, et Valka poe kõrge käive ja edu kannustab ettevõtet avama teisegi sarnase kontseptsiooniga poe Ikla piiripunktis. «Näeme, et see trend Lätist odavat alkoholi osta ei vaibu niipea.»

Kui Alko1000 loodab senisest veelgi enam kliente leida uue bussiliiniga, siis käed rüpes, ei istu ka teiste Valkas asuvate alkoholipoodide omanikud. Näiteks laupäeval avati Valkas mardipäevalaadaga sealse SuperAlko poe hoones uus siseturg ning selle juures ka väliletid.

Eestlastele kuuluva SuperAlko omanikfirma Aldar Eesti OÜ nõukogu liige Riho Maurer, kes ka ise avamisel kohal oli, ütles Valgamaalasele laupäeval, et algselt oli neil plaanis ainult pood avada, ent Valka linnajuht Vents Armands Krauklis ütles, et linnal oleks vaja turule paremat asukohta.

Maureri sõnul on turg on täielikult Alder Eesti investeering ja nemad ka peavad turgu, kuigi tegu on Valka munitsipaalturuga.

SuperAlko kohta ütles Maurer, et poel läheb hästi ning müük kahekordistub iga nädalaga. Parema meelega tegeleks nad Maureri kinnitusel äriga pigem Eestis, kuid pood pidi kolima sinna, kus käib rohkem kliente.

Kokku on Valkas viis odava alkoholi müügile spetsialiseerunud kauplust.