Galerii: Sula on jõgedesse toonud kauaoodatud veelisa

Alles kuu aja eest kirjutasime Valgamaalases, et haruldaselt kuiv sügis on jõgede ja järvede veetaset langetanud, mistõttu eksisteeris oht, et algaval talvel jäävad paljud veekogud ummuksisse. Vahepeal sadanud lumi, mis nüüd sulaveena jõgesid toidab, on vähemalt esilagu selle ohu välistanud.

Riigi ilmateenistuse operatiivse veeseire andmetel on Eesti suurimat veestaseme tõusu näidanud Väike-Emajõgi ja Mustjõgi. Nendest esimese tasemeks on Tõlliste mõõtejaamas 132 sentimeetrit üle graafiku nulli, mis ületab tunduvalt jõe pikaajalist keskmist. Mustjõel on samaks arvuks 163 sentimeetrit üle nulli.