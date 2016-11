Üle poole kaalutud ranitsatest on lubatust raskemad

Eesti Õpilasesinduste Liidu eestvedamisel on kolmel järjestikusel aastal toimunud algklasside koolikottide kaalumise kampaania. Ettevõtmise tulemused tõestavad, et algklasside õpilaste koolikotid on seadusest tulenevatest piiridest tükk maad raskemad. See omakorda viib alla laste koolirõõmu ning mõjutab nende rühti.