Valgamaa reformierakondlased toetavad Pevkurit

Valgamaa reformierakondlaste arvates on Reformierakond praegu mitmeti ootamatus olukorras, kus üle aastate on reformierakondlastel tekkinud võimalus erakonna esimehe osas teha kaalutletud otsus, mitte olla pelgalt hääletaja rollis.

«Erakonnas tervikuna on käimas debatt kahe esimehekandidaadi vahel, kellest mõlemad on aastate jooksul andnud väga olulise panuse Reformierakonna arengusse ning kes on olnud valmis võtma ka valitsemisvastutust kõrgeimal poliitilisel tasandil, Eesti Vabariigi valitsuses,» seisab Viisu edastatud pöördumises.

Selle kohaselt on Pevkur erakonna Valgamaa liikmete eelistatud kandidaadina on selge silmavaatega ning poliitilistest skandaalidest puutumata jäänud uue põlvkonna poliitik, kelle teadmised ja kogemused on piisavad edukaks Reformierakonna juhtimiseks ning võimalusel ka valitsuse moodustamiseks ja peaministriks olemiseks.

«Ida-Virumaal sündinud ja Kagu-Eestist Riigikogusse valitud Pevkuri positiivne joon on tavapärasest avatum vaade Reformierakonna juhtimise reformimisele, kuhu sobituvad ka senisest suuremal määral erakonna piirkonnad, erakonna liikmete kaasamine ning avatud arutelud erakonna tegevuse ja tuleviku osas,» seisab avalduses.

Valgamaalt kandideerib Reformierakonna uude juhatusse ka Tõrva linnapea Maido Ruusmann, kes samuti toetab erakonna juhi valimistel Pevkurit.

«Loodan, et pärast erakonna esimehe ja juhatuse valimisi saame rääkida Reformierakonnast kui läbipaistvast ja demokraatlikust poliitilisest organisatsioonist, kus otsuste tegemisel on suurem kaal ka erakonna piirkondade ja nende esindajate arvamustel,» lisas Ruusmann.

Reformierakonnal on Valgamaal üle 400 liikme ning moodustatud on 11 osakonda. Reformierakonna liikmed on võtnud valitsemisvastutuse Tõrva ja Valga linnas ning Õru, Karula, Puka ja Hummuli vallas.

Pöördumisele on alla kirjutanud Valgamaa piirkondade organisatsioonide esimehed Ivar Unt, Eero Viisu, Rain Ruusa, Margus Voitk, Heikki Kadaja, Lea Kõrv, Tiiu Treimuth, Hille Volberg, Katrin Liive, Valgamaa Reformierakonna naisteühenduse NaiRe esimees Ilona Leetma, Valgamaa seenioride klubi esimees Tiiu Vips ning Reformierakonda kuuluvad Valgamaa omavalitsuste juhid Maido Ruusmann, Rain Ruusa, Agu Kabrits ja Enn Mihailov.