Varjupaik võib siiski alles jääda

Veel eile oldi Valga naiste tugikeskuses arvamusel, et uksed tuleb jaanuarist sulgeda, sest neile sotsiaalkindlustusametist pakutav rahastus pole piisav kvaliteetse teenuse tagamiseks. Esimesel hankel oli piirsumma 26 876 eurot, mis on umbes poole väiksem sellest, mida varjupaiga hinnangul vaja.

Esimesel hankel tegi varjupaik piirsummat ületanud pakkumise ning hange polnud seega edukas. Teisel hankel jättis sotsiaalkindlustusamet piirmäära muutmata ja eeldas, et tugikeskused teevad neile ka nüüd soovi korral piirmäärast suurema pakkumise, kuna uude hankesse on sisse arvestatud paindlikkuse põhimõte. Valga varjupaik otsustas esialgu, et pakkumust muutumatuks jäänud piirhinna tõttu ei esita.

Valga naiste tugikeskuse juhataja Kairi Jakustand ütles neljapäeva pärastlõunal aga, et vahepeal on toimunud palju arenguid. Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi üksuse juht Olle Selliov võttis Jakustandiga ühendust ning soovitas neil siiski teha uue, nende hinnangul tegevuse jätkamiseks sobiva hinnapakkumise. „Nagu aru saan, siis 26 000 ei ole enam piir. Praegu juba natuke valgust paistab,” ütles Jakustand.

„Ilmselt meil on läbirääkimistele minek,” lisas Jakustand, kelle sõnul saatis sotsiaalkindlustusamet neile ankeedi, millega palus reede hommikuks täpsustada erinevaid andmeid. Ühtegi koosoleku aega veel kokku lepitud pole.

Selliov ütles, et lootus varjupaiga säilimiseks on tegelikult kogu aeg olemas olnud. „Teise hankega juba lootsime saada pakkumusi vastavalt sellele ressursi vajadusele, nagu tugikeskused hindavad, aga kahjuks neid ei tulnud, nii et meil ei tulnud võimalust läbi rääkida ja lepinguid sõlmida.”

Selliov ei soostunud ütlema, millise summa on sotsiaalkindlustusamet nõus varjupaigale eraldama, sest soovib enne uut pakkumust näha. Ta arvas siiski, et üksmeel leitakse. „Meil eeldatavad hinnangulised suurusjärgud on teada esimese pakkumuse kaudu. Arvan, et jõuame kokkuleppele ja esimesest jaanuarist saab sama tugikeskus jätkata oma tegevusega.”