Liikumispuuetega inimeste treeningusaali loomisele tulevad appi ka Eesti Lionsi ja Leo klubid

«Maailmas järgmisel aastal oma saja aasta juubelit tähistava Rahvusvahelise Lions Klubide Organisatsiooni Eesti piirkond on võtnud oma südameasjaks aidata Eesti liikumispuudega inimeste treeningusaali loomisel kaasa lüüa,» ütles organisatsiooni Eesti piirkonnakuberner Raivo Kokser.

«Eestis juba 27 aastat heategevusliikumisega tegelenud lion`id on aidanud väga paljudel puudega inimestel oma elukvaliteeti parandada ja seetõttu on soov kaasa aidata ka »Jõulutunneli« kampaaniale meie eelneva tegevuse loomulik jätk,» lisas ta.

Eestis on Rahvusvahelise Lions Klubide Organisatsioon tegutsenud 27 aastat ning on 1300 liikmega üks suurematest klubilistest heategevusorganisatsioonidest Eestis. Eestisse tuli liikumine Soome kaudu, kus praegu on umbes 25 000 lion`it. Organisatsiooni tegevused maailmas jagunevad laias laastus nelja ossa: nägemine, keskkond, noored ja nälja leevendamine. Klubisid üle Eesti on 61.

Noored on koondunud Leo liikumisse ja praegu on aktiivsed viis Leo klubi. Leo liikumine on idee poolest sama, mis Lionsi liikumine, kuid osalejate vanus jääb vahemikku kuni 30 eluaastat. Eestis on Leosid kokku umbes 100.

Esimesel jõulupühal, 25. detsembril algusega kell 14 ja 19 on Niguliste kirikus jõulukontserdid, mille otseülekande ajal ETV saates «Jõulutunnel» saavad vaatajad annetada raha liikumispuudega inimeste treeningusaali rajamiseks. Avaliku treeningusaali seadmed on valdavalt pneumaatilised ehk töötavad suruõhuga.