"Alkoholi ostetakse sel aastal vähem kui mullu, eelkõige on seda tunda kange alkoholi müügis. Kõige suurem mõju on märgatav piiriäärsete kaupluste alkoholi müügis, kuid võib öelda, et ka üleüldine tarbimine on vähenenud," ütles Rimi kommunikatsioonispetsialist Monika Kaljusaar BNS-ile.

Ka Maxima ja Coop tõid välja, et kuigi traditsioonilised jõulutooted nagu verivorstid, süldid, hapukapsas ja mandariinid müüvad hästi, siis kindlasti on varasemate aastatega võrreldes märgata just alkoholimüügi langust.

"Alkoholitoodetest pakuvad pühade eel Eesti elanikele huvi eelkõige valge vein ja kokteilid. Vahuveinide tipphetk saabub järgmisel nädalal. Üldiselt mainitud jookide tarbimine, nagu ka kange alkoholi müük näitab langustendentsi," ütles Maxima kommunikatsioonijuht Katja Ljubobratets BNS-ile.

Ainult Selveris on alkoholimüügi mahud pühade eel kasvanud. "Mis alkoholi müüki puutub, siis nii kange kui lahja alkoholi kategoorias on kasvud olemas, aga need jäävad tagasihoidlikumaks kui põhilistes toidukaupades," rääkis Selveri kommunikatsioonispetsialist Karl-Villiam Vaserik BNS-ile.

Eesti suuremad jaeketid ootavad pühadeperioodi müügist suuremaid käibeid kui mullu. Vaserik märkis, et Selver prognoosib lausa suurimat käivet, mis läbi ajaloo on olnud.