Tuleva nädala alguseks lubab soojakraade

Esmaspäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma ja lörtsi. Puhub edela- ja lõunatuul 5-11, saartel puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +4 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ning sajab vihma. Edela- ja läänetuul tugevneb 8-15, saartel ja rannikul puhanguti 18-23 m/s. Sooja on 3-7 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab enamasti lörtsi. Puhub edela- ja läänetuul 5-12, öö hakul saartel ja rannikul 15-20 m/s, hommikuks tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +3 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada veidi lörtsi. Tuul pöördub loodesse ja tugevneb 7-12, rannikul puhub puhanguti 15, saartel 12-17, puhanguti kuni 25 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +3 kraadi.

Kolmapäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab lund ja lörtsi. Puhub loodetuul 7-12, puhanguti 15, rannikul kuni 20 m/s, saartel 12-17, puhanguti kuni 25 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -3 kuni +2 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab lund ja lörtsi. Puhub loodetuul 7-12, puhanguti 15, rannikul kuni 20 m/s, saartel 12-17, puhanguti kuni 27 m/s, õhtupoolikul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +2 kraadi.