Praost mõtiskles teenistusel rõõmu allikate üle

Teenisid EELK Valga Peetri-Luke koguduse hooldajaõpetaja, Valgamaa praost Vallo Ehasalu ja kiriku juures tegutseva Valga Peetri pühapäevakooli õpetaja Karin Varblane.

Õpetaja Ehasalu oli oma jutluse üles ehitanud vägagi inimlikule ja igapäevasele küsimusele: "Kust leida rõõmu?" Ta tõdes, et esmapilgul polegi see ju nii raske: teed endale võileiva ja sööd ära -- ise samal ajal internetist meile vaadates. Mõnda aega ongi meel ehk rõõmus, siis aga tuleb järgmine võileib teha, sest meel kipub juba mõruks. Seega ei kesta selline rõõm kaua.

Praost kinnitas, et tõeline rõõm tuleb jumalast ja see on ka oluliselt kauakestvam. Jõuluajal ongi see rõõm jumala poja Jeesuse Kristuse läbi ilmsiks saanud.

Samuti nentis kirikumees, et vahest tuleks meil rõõmu allikate leidmisel eeskuju võtta lastest, kes erinevalt täiskasvanutest oskavad rõõmu tunda ka väikestest asjadest. Sestap on ka jõuluaja sõnum ning kombestik suuresti lastega seotud. Ka paljud laulud on olemuselt lapsemeelsed -- näiteks "Ma tulen taevast ülevalt" on lapselikult liikuv ja rõõmus.

Muusikaliselt ilmestas teenistust Valga segakoor Rõõm dirigent Sirje Pässa juhendamisel. Kollektiiv esitas viis muusikapala: nende hulgas oli nii tavapäraseid pühadelaule kui kaks Valgast pärit, praegusaja Eesti ühe armastatuma helilooja Piret Rips-Lauli teost. Orelil saatsid koori Jaani kiriku organist Jüri Goltsov ja Lenel Rand. Kaks pala esitas koor aga koos Piirilinna Bigbändiga.

Omamoodi aegade sideme märgina said paljud valgalased kirikus või selle juures suruda ka kauaaegse Jaani kiriku õpetaja Peep Audova kätt, kes koos abikaasaga samuti kohal oli. Samuti soovisid omavahel häid pühi teised teenistusel viibinud kirikulised.