Kas erakorraliselt kokku kutsutud volikogu istung toob selguse?

23. detsembril on osa Puka vallavolikogust - Aakre piirkonda esindavad Silver Laks, Arno Kangro ja Andrus Looskari - teinud volikogu esimehele Aleksander Sven Essele ettepaneku kokku kutsuda volikogu erakorraline istung.

Kuna seadus näeb ette, et erakorralise istungi kutsub volikogu esimees või aseesimees kokku vähemalt neljandiku volikogu koosseisu ettepanekul nende poolt tõstatatud küsimuste arutamiseks ja nende poolt määratud ajal kahe päeva jooksul pärast ettepaneku esitamist, saatiski volikogu esimees 25. detsembril volikogu liikmetele välja kutsed: istung toimub reedel, 30. detsembril Puka rahvamajas.

Istungi päevakorras olevad teemad puudutavad otseselt haldusreformi ning lauale on pandud eelnõud erinevaid võimalusi silmas pidades.

Esimese punktina tuleb kaalumisele vallavolikogu 2. detsembri otsuse, millega lõpetati menetlus Elva linna ja seda ümbritsevate valdadega ühise omavalitsuse moodustamiseks, tühistamine ning ettepanek jätkata läbirääkimisi. Valla kodulehel on näha, et Elvaga mitteliitumise otsuse vastu on allkirjad andnud enam, kui 200 Puka valla hääleõiguslikku elanikku.

Teisena arutatakse Soontaga küla siiani lahenduseta probleemi. Sinna on lubanud kohale minna ka Soontaga elanike eest kostnud Aare Jaama, kes küla liitmise nimel Helme vallaga pea aasta aega tuuleveskitega võidelnud. Viimatiseks sammuks oli pöördumine õiguskantsleri poole.

On tõenäoline, et volikogu nõustub lõpuks küla elanike avalduse alusel Helme vallavolikogu poolt algatatud ettepanekuga muuta valla piire ja arvata Soontaga küla Helma valla koosseisu.

Päevakorras on ka Aakre piirkonna pöördumine Puka ja Rõngu vallavolikogude, Valga maavanema, Tartu maavanema, haldusreformi Lõuna-Eesti piirkondliku komisjoni ja Rahandusministeeriumi poole.

Pöördumises palutakse seoses eesseisva haldusreformiga leida võimalus liita Puka valla Aakre-, Palamuste-, Pedaste-, Purtsi-, Pühaste- ja Rebaste küla Rõngu vallaga. Soovi põhjendusena on muuhulgas toodud ajaloolist kuuluvust Rõngu kihelkonna koosseisu ning et Rõngu on aakrelaste jaoks tõmbekeskuseks ka tänapäeval.

Pöördumisest saab lugeda, et see on viies sooviavaldus viimase 25 aasta jooksul. Alla on kirjutanud Kangro, Laks ja Looskari, pöördumist on toetamas enam kui saja Aakre piirkonna elaniku allkirjad.

Millised otsused langetatakse reedel Puka volikogu istungil, sõltub volinike meelsusest.