Heategevuslik saade kogus ligi 218 000 eurot

ETV heategevusprogramm «Jõulutunnel» oli tänavu pühendatud liikumispuudega inimestele. Eesmärk oli koguda raha tipptasemel ja spetsiaalselt liikumispuudega inimestele mõeldud treeningusaali sisseseade ostmiseks.

26. detsembri õhtuks, kui numbrid suleti, oli kogutud 215 400 eurot. Lisaks oli Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liidu (ELIL) arveldusarvele kantud 2541 eurot, seega kokku laekus annetusi 217 941 eurot. Annetada sai 5, 10 ja 25 eurot. Kõik operaatorid – Telia Eesti, Elisa, Tele2 ja Starman – vahendasid annetusi ilma teenustasu võtmata.

«Jõulutunneli» kogutud raha on mõeldud spetsiaalsete jõumasinate ostmiseks, mis võimaldavad haiguste või trauma tagajärjel tekkinud liikumistakistusega inimestel neile sobivaid ja jõukohaseid harjutusi teha, et liikumisvõimet taastada või parandada.

«Ma ei ole kunagi kahelnud, et Eesti inimesed on väga suure südamega. Seda näitab annetajate arv. Kümned tuhanded hoolivad, et liikumispuudega inimestel läheks paremini. Südamlik tänu kõigile!» ütles Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tegevjuht Auli Lõoke.

«Jõulutunneli» meeskond lootis, et raha koguneb nii palju, et saaks avada kaks treeningukeskust – ühe Põhja- ja teise Lõuna-Eestisse. Auli Lõoke kinnitab, et treeningusaal tuleb nii Tallinna kui Tartusse.

«Jõulutunnel» oli eetris läbi päeva. Otsesaadet juhtisid Piret Järvis ja Urmas Vaino, kes olid kutsunud stuudiosse külalisi. Teiste seas astusid üles Ott Lepland, Rasmus Rändvee, Inga ja Toomas Lunge, Daniel Levi, Sandra Nurmsalu, Janika Sillamaa ja Kaarel Orumägi ning Trio Romansid.

Lisaks korraldas «Jõulutunnel» tänavu kaks erilist kontserti Niguliste muuseumis. Esimesel esines kammerkoor Collegium Musicale, solisti rollis olid Viinis töötav sopran Katrin Targo ning koori dirigent Endrik Üksvärav.

Teisel kontserdi laulsid Birgit, Tanja, Mikk Saar, Pearu Paulus, Hanna-Liina Võsa, Kalle Sepp, Getter Jaani, Beyond Beyond, vokaalansambel Others ja Tallinna poistekoor Lydia Rahula juhatusel. Lauljaid saatis ansambel Swingers.

«Olen väga tänulik meie muusikutele, kes tulevad alati esimesel jõulupühal, kui me neid kutsume, ning on valmis laulma »Jõulutunneli« heaks. Heategevus on neile nii loomulik osa elust,» tunnustas saate produtsent Ene-Maris Tali muusikuid.

«Jõulutunnel» oli ETV eetris 17. korda.