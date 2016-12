Üksteist inimest vajas turvalist voodikohta kaineris

Lätlaste õnne valem: maagilised herned ja kalasoomused

Kuigi eestlaste ja lätlaste jõululaualt võib leida palju sarnast, on ka erinevusi. Näiteks on lõunanaabritel aukohal hernestest tehtud roog, kuid verikäkist nad midagi head ei arva. Kalasoomused aga pistavad lätlased rahakotti kindla teadmisega, et see toob rikkuse majja.