Langetatud puu alla jäänud naine hukkus

Lõuna prefektuuri teatel langetas Rõuge vallas, Valgamaa piirist mõnekümne kilomeetri kaugusel Augli külas asuvas metsas 32aastane mees puu, mille alla jäi metsa kõrval asuva tee peal kõndinud 53aastane naine, kes sündmuskohal hukkus.

Külas elava Väino sõnul oli hukkunud Liivil kaks täiskasvanud poega ja elukaaslane. Küla on väike ja kõik teavad kõiki, mistõttu mõjus uudis mõistetamatust õnnetusest küla elanikele eriti šokeerivalt. «Nii nad aegamööda kaovad,» tõdes Väino nukralt.

Külavanem Silvi Luha tunnistas, et hukkunu oli tema hea tuttav ja eluaegne naaber. Ütlemata on selge, et Augli küla taolises väikeses kogukonnas on naabritevahelised suhted erilised. «Meid on väga vähe, mõni talu kohe päris tühi,» ohkas külavanem kümmekonna elanikuga külast rääkides. «Ja nüüd meie väikeses külas selline ränk õnnetus. See on meile kõigile väga raske.»

Luha teadis ka rääkida, et õnnetus oli juhtunud ennelõunal, teel koju. Õnnetuspaika vaadates oli näha, et juhtunu oli tõepoolest väga kahetsusväärne juhuslik õnnetus. Jalutajat oli tabanud otse risti üle tee langenud haavapuu. Sealjuures puu kasvukoht oli mõnevõrra teest eemal, metsa sees. Eilsest tähistasid õnnetuspaika hukkunu mälestuseks süüdatud küünlad.

Ka külavanem oskas hea naabri mälestuseks öelda vaid head. Lisaks sellele olnud Liivi heas mõttes metsa poole hoidev inimene. "Ta armastas väga metsas käia, sageli niisama jalutamas, aga ka marjul ja seenel."

«Väga kurb aastalõpp,» sõnas Luha. "Eks iga aasta läheb omal moel ja jääb millegagi meelde, sel aastal siis nii õnnetult."

Täpsemalt kommenteerida, mis asjaoludel õnnetus juhtus ja kui palju siin kellegi süüd on, ei saa enne uurimistulemusi keegi. Rõuge abivallavanema Olev Mõttuse sõnul on tegemist väga kurva uudisega ja ta tunneb naabritele ja lähedastele südamest kaasa.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Riita Serikova sõnul algatas politsei 27. detsembril kella 10.45 paiku Võrumaal Rõuge vallas Augli külas langetatud puu all hukkunud naise surma asjaolude väljaselgitamiseks kriminaaluurimine karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb surma põhjustamist ettevaatamatuse tõttu.

"Praegu on alust arvata, et kannatanu hukkumine on põhjustatud ettevaatamatusest raietööde tegemisel. Täpsemad asjaolud selgitab uurimine," oli prokuratuuri vastus. Samas oli lisatud, et teo toimepanijat võib süüdimõistmisel karistada kuni kolmeaastase vangistusega. Praegu politsei kedagi juhtunu tõttu kinni pidanud ei ole.