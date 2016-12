Varjupaik jätkab siiski tegevust

Kuigi eelmisel nädalal oli Valgamaa tugikeskus valmis ebapiisava rahastuse tõttu uksi sulgema, jõuti sotsiaalkindlustusametiga (SKA) tuleva aasta rahastuse osas kokkuleppele. Läbirääkimiste tulemusena nõustus SKA Valgamaa keskuse ligikaudu 50 000 euro suuruse pakkumusega, mis on umbes sama suur kui varjupaiga tänavune eelarve.

Esimesel hankel oli piirsumma 26 876 eurot, mis on umbes poole väiksem sellest, mida varjupaiga hinnangul vaja oleks. Toona tegigi keskus piirsummat ületanud pakkumise ning hange polnud seega edukas. Teisel hankel jäeti piirsumma muutmata ja tugikeskus otsustas sel mitte osaleda.

Uus leping sõlmiti üheks aastaks. Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi üksuse juht Olle Selliov ütles, et raha leitakse SKA eelarvest. «Abi on olemas ka järgmisel aastal ja edaspidi. Tagame ka selle, et kvaliteet muutuks ajaga järjest paremaks,» lausus Selliov.

Seitsme maakonna tugikeskused lõpetavad töö

Valgamaa naiste tugikeskuse juhataja Kairi Jakustand tundis samas muret, et praegune naiste tugikeskuste võrgustik on lõhutud, kuna SKA teise hankega leiti mitmele maakonnale uued odavama hinnaga nõus olnud teenusepakkujad. Seitsme maakonna Eesti Naiste Varjupaikade Liitu (ENVL) kuuluvad tugikeskused aga siiski lõpetavad töö.

Varjupaikade liit kirjutas eilses pressiteates, et oma tegevuse lõpetavad Järva, Lääne, Hiiu, Rapla, Viljandi, Lääne-Viru ja Võru maakonnas tegutsevad naiste tugikeskused. Lisaks suleb uksed Tallinnas asuv selle aasta alguses avatud tugikeskus.

Nende tugikeskuste töötajad, keda riik uuest aastast enam ei toeta, jätkavad esialgu siiski vabatahtlikku tööd ja pakuvad esmast ning juhtumipõhist nõustamist vähemalt neile, kelle juhtumid praegu pooleli. «Vägivallast väljapääsu otsivate naiste kohtuasjade ajamine ja psühholoogiline nõustamine või psühhoteraapia paraku katkevad,» oli mures Virumaa naiste tugikeskuse jurist Merle Albrant.

Mure nõustamise tuleviku pärast

«Eirates ohvriabi seaduses tugikeskuse töötajatele kehtestatud naistevastase vägivalla alase koolituse läbimise nõudeid, on SKA leidnud uued soodsa hinnaga teenuseosutajad kõigisse esimeses hankevoorus katmata jäänud maakondadesse. Tänu avalikule tähelepanule on SKA siiski teenuse osutamise jätkamiseks vajaliku rahastuse valmis leidma Jõgevamaa ja Valgamaa naiste tugikeskustele, nii et neil on võimalik senist tööd jätkata,» seisab ENVLi teates.

«Aeg näitab, kuidas uued teenuseosutajad oma rolli alarahastuse tingimustes täita suudavad,» oli ENVLi juhatuse esimees Eha Reitelmann pigem pessimistlik.

Jakustandi sõnul sõlmib ta küll kõigi Valgamaa keskuse töötajatega järgmiseks aastaks lepingud, kuid et üks varjupaik ei suuda juristile ja psühholoogile palka maksta, jagasid ENVLi tugikeskused siiani omavahel neid spetsialiste. Et osa keskusi on nüüd uued, on töötajate jagamine kahtluse all.

«Praegu saavad nad jätkata, aga kui nad lähevad täiskohaga tööle, oleme neist ilma. Loodan siiralt, et nad siiski tulevad aasta lõpuni meiega kaasa,» ütles Jakustand.