Otepää väärtustab lasteaednike ja treenerite tööd

Eelarve põhitegevuse tuludeks on kavandatud ligi 4,58 miljonit eurot, kuludeks ligi 4,54 eurot. Võrreldes 2016. aastaga kasvasid põhitegevuse tulud 2,5 protsenti ehk 112 450 eurot. Kasvu võimaldab üksikisiku tulumaksu suurem laekumine ja toetusteks saadavate summade suurenemine. Põhitegevuse kulud kasvasid 1,8 protsenti ehk 80 370 eurot.

Volikogu esimees Siim Kalda tõdes, et valla järgmise aasta eelarves on tähtsaimal kohal on lasteaiad, sport ja turism. Leiti lisaraha lasteaedade personali tööjõukulude suurendamiseks ning uuest aastast kasvavad need keskmiselt 13,3 protsenti. «Samuti kasvas eelarves spordi osakaal. Toetused spordirajatiste korrashoiuks, spordiorganisatsioonide aitamiseks ja ürituste läbiviimiseks suurenesid 34 900 euro ehk 29 protsendi võrra.»

Vallavanem Kalev Laul märkis, et mahukamad tööd 2017. aastal on kultuurikeskuse teise korruse renoveerimine, tänavavalgustuse üleviimine LED-lampidele ja avalike spordiväljakute ning terviseradade korrastamine. «Kavas on remontida valla teid ja tänavaid, renoveerida lasteaeda, teha korda ning muuta atraktiivsemaks rannapark ja kesklinn ning viia vastavusse päästeameti nõuetega vallavalitsuse ja gümnaasiumi hooned.»

Laenu on plaanis võtta 1,26 miljonit eurot, tagasimakseid tehakse 125 000 euro ulatuses ning liisingumakseid tasutakse 3200 euro väärtuses.

Vallavolikogu eelarve-, majandus- ja turismikomisjoni esimees Aivar Nigol sõnas eelarve menetlust kommenteerides, et kokkuvõttes sai hea eelarve.

«Kindlasti on eelarves kohti, mille ümber saab diskuteerida, kuid juhin tähelepanu, et järgmine aasta on ühinemiste aasta ning sellest lähtuvalt ka eelarve natuke teistsugune. Ühinevate naabritega oleme kokku leppinud, millised investeeringud 2017. aastal teeme,» täpsustas Nigol. «Rõhk on suunatud haridus- ja spordivaldkonda, et rohkem väärtustada lasteaednike ja treenerite tööd.»