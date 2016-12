Noortekogu valis endale uue juhi

2015. aasta lõpust eilse päevani on noortekogu teinud tööd esimeheta – eesotsas kolmeliikmeline juhatus. Sinna kuulusid Reio Raudheiding, Sirli Pippar ning Monika Muru. Eilsel aastalõpukoosolekul pandi päevakavasse ka uue juhatuse esimehe valimised – selleks sai Triin Jaansalu.

"Triin on 20aastane noor neiu, kes pärit Tõrvast, juhtinud Tõrva gümnaasiumi õpilasesindust ning mitu aastat ka Tõrva noortevolikogu. Selle ameti andis ta käesoleva aasta lõpul üle ning on nüüd valmis enda juhtida võtma Valgamaa noortekogu," andis teada noortekogu juhatuse liige Sirli Pippar.

Ta lisas, et noortekogu töö pole neiule aga üldse mitte võõras, sest selle liige on Triin olnud juba mõni aasta ning just tema juhtimisel on Valgamaal läbi viidud päris mitu meeldejäävat projekti.

"Triin ei pelga võtta vastutust, on oma kohusetundega teistele eeskuju ning just seepärast valiti ta ka eelmine aasta Valgamaa aasta nooreks. Juuraõpingute kõrvalt Tartu Ülikoolis jõuab Triin veel ka aktiivselt osaleda organisatsioon ELSA töös, samuti jätkab Triin tööd Tõrva noortevolikogus, olles organisatsiooni liige," seisab Pippari edastatud pressiteates.

Valgamaa Noortekogu juhatuses jätkab lisaks uuele esimehele ja Sirli Pipparile tegevust ka Monika Muru. Noortekogu on vabatahtlik ühendus, mis võtnud enda põhisihiks võimaldada noortel aktiivsemalt osaleda ühiskondlikus elus.