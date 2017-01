Järgmisel nädalal on oodata korralikku külma

Esmaspäeva öösel pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vähest lörtsi või lund. Puhub põhjakaaretuul 3-8 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni +1 kraadi.

Esmaspäeva päeval on samuti pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vähest lund. Puhub põhjakaaretuul 4-9, Hiiumaa ja Saaremaa läänerannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -4 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab lund. Puhub põhjakaaretuul 3-8, saartel puhanguti 14 m/s. Külma on -3 kuni -7 kraadi. Teisipäeva päeval on samuti pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lund. Tuul pöördub kagusse ja õhtul hakkab tugevnema. Külma on -2 kuni -7 kraadi.

Kolmapäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib sadada vähest lund. Kagu- ja idatuul tugevneb 6-12, puhanguti 15, rannikul 13-17 m/s. Külma on -5 kuni -10, Ida-Eestis kuni -13, saartel kohati -2 kraadi. Kolmapäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada vähest lund. Puhub kirdetuul 6-12, puhanguti 15, rannikul 13-17 m/s. Külma on -5 kuni -10, Ida-Eestis kuni -13 kraadi.

Neljapäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab vähest lund. Puhub kirdetuul 6-12, rannikul 12-17 m/s. Külma on -9 kuni -15, kohati kuni -20 kraadi. Neljapäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest lund. Puhub kirde- ja põhjatuul 6-12, rannikul 12-17 m/s. Õhtu poole tuul nõrgeneb. Külma on -9 kuni -15 kraadi.