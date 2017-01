Juhtkiri: Pöördeline aasta

Lõppev aasta on olnud Valgamaal pöördeline. Kas või sellepärast, et sõlmitud kokkulepete ja aset leidnud protsesside tulemusel on asjad nii kaugel, et tuleva aasta 15. oktoobri kohalike omavalitsuse valimiste järel muutuvad ilmselt ka maakonna piirid.