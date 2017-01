Väikepoodnikud seaduse muutmisel olulist mõju ei näe

Valgamaalasega suhelnud väikepoodnike sõnul teeb tubakatoodete väljapaneku keelamine nende elu küll veidi keerulisemaks, aga et sigaretimüügi kasum on niigi väga väike, on muutus pigem tühine.