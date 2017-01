Politsei tabas kriminaalses joobes juhi

«Ühel juhul oli autojuht alkoholi tarvitanud ning tema joove oli nõnda suur, et alustada tuli kriminaalmenetlust. Lisaks tabati rivipuhumise käigus üks juhtimisõiguseta juht ja üks isik, kes oli andnud sõiduki juhtimise üle juhtimisõiguseta isikule. Ka nende rikkumiste osas alustas politsei menetlust,» lisas ta.

Valga patrulltalituse juht Renee Sildnik ütles, et tänavu langesid kalendris aasta viimased punased pühad nädalavahetustele, mis lühendas ajaliselt inimeste võimalust pidustustest viimast võtta ning alkoholi üle tarbida. Seetõttu möödusid pühad sel aastal maakonnas rahulikumalt kui varasemalt. See omakorda kahandas ka vahejuhtumite ja avastatud joobes roolikeerajate arvu nii pühade ajal kui -järgselt.

«Ent kunagi pole liiast meenutada, et kui öö on jäänud lühikeseks ning hommikul plaanitakse sõitu minna, tuleb kindlasti iseend risti-põiki inspekteerida ning veenduda, et olete kaine. Joobes juhtide liiklusest kõrvaldamisel on tegelikult oluline iga silmapaar, mis ohuolukorda näeb ning taskust telefoni järele haarab. Seetõttu on politsei tänulik kõigile, kes liiklusturvalisuse saadikuks ja ohtlikest autojuhtidest ikka ja jälle teada annavad,» lisas Sildnik.

Lõuna-Eesti teedel pandi eilse päeva jooksul puhuma ühtekokku 2627 roolikeerajat, kellest viis oli alkoholi tarvitanud. Kõige enam joobes juhte avastati Põlva- ja Võrumaal: kummaski peeti neid kinni kaks. Kõik alkoholiga patustanud kõrvaldati juhtimiselt ning nende suhtes alustati menetlust.

Selle aasta esimese kahe päevaga on politsei Eestis tabanud 53 alkoholi tarvitanud autojuhti, nendest 5 Tartumaal, 4 Võrumaal, 3 Põlvamaal, 2 Viljandimaal ja 1 Valgamaal.