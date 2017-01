Tsirguliina peremehetud kassid teevad varjupaigale muret

Varjupaiga juhataja Helle Raja sõnul on nende töötajad toonud Tsirguliinast varjupaika esmaspäevase seisuga üheksa kassi. "Need on meie hulgast teise ilma lahkunud Harry kassid. Valla sotsiaaltöötaja arvates võis Harryl olla umbes 12 kassi, kuid täpset arvu me siiski ei tea." Raja ütles, et kasse minnakse püüdma ka järgnevatel päevadel.

Paraku ei tunne varjupaiga inimesed kasse välimuse järgi, lisaks on püütud kassid kõik olnud kiibistamata. Nii on kinni püütud ka mõne naabri kass. "Palume vabandust, kui mõne inimese lemmikloom on eksikombel varjupaika sattunud. Teeme vaid oma tööd. Selleks, et vältida süüdistusi varjupaiga aadressil, palume lemmikloomad kinni hoida, eriti lähipäevil," on varjupaiga juhataja palve.

Kui on selgunud, et aktsiooni käigus on eksikombel toodud varjupaika mõne omaniku lemmik, antakse see Raja sõnul omanikule tagasi tasuta, võimalusel aidatakse ka transpordiga. Omanik, kes arvab, et tema loom võib olla sattunud varjupaika, saab seda kontrollida varjupaiga kodulehelt, kuhu kõik püütud loomade pildid ka üles pandud.

Samas, kui keegi teab täpsemalt, millised küla Tsirguliina alevikus uitajaist on peremeheta jäänud kassid, palutakse neist varjupaigale teada anda – koostöö ja mõistva suhtumisega saadakse kõige parimad tulemused.