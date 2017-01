Suusapäevakud tulevad taas

Suusapäevakute peakohtunik, Karupesa Teami juhataja ja treener Tanel Ojaste ütles, et suusapäevakute peaeesmärk on elavdada Otepää valla ja Valgamaa suusaelu.

«Lisaks sellele on need suusavõistlused hea ettevalmistus noorte ja täiskasvanute võistlusteks, näiteks noortesari, Estolopeti maratonid,» täpsustas Ojaste. «Suusapäevakutest osavõtt on tasuta ning osaleja saab avatud stardis ise valida oma stardiaja.» Start on avatud kella 17–18.30

Viiest etapist koosnev suusasari viiakse läbi Tehvandi spordikeskuses. Autasustatakse koondarvestuse iga vanuseklassi kolme paremat karika ja diplomiga. Kõikide vähemalt kolmel etapil osalenute vahel loositakse välja sporditarvete poe kinkekaardid, peaauhinnaks on võistlussuusakepid. Autasustamine ja ametlik lõpetamine on viimase etapi järel Tehvandi spordikeskuses.