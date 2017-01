Tsirguliina peremehetud kassid teevad varjupaigale muret

Valga kodutute loomade varjupaiga töötajad on läinud aasta viimastel päevadel ja uuel aastal toonud Tsirguliinast varjupaika peremeheta kasse. Paraku on see põhjustanud väikese segaduse ja pahameeltki.