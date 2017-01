Selguvad aasta kaitseliitlane ja naiskodukaitsja

Kaitseliidu Valgamaa malev –on nominendiks esitanud Jaanis Veskimetsa. «Oma tegemistes on Jaanis eeskujuks nii Kaitseliidus kui ka teistes eluvaldkondades. Laskesportlasena on ta Kaitseliitu esindanud nii kodustel kui välismaistel laskevõistlustel. Lisaks aktiivsele tegevusele Kaitseliidus on Jaanis ka ühiskondlikult aktiivne, olles tegev külaliikumises ja kohalikus omavalitsuses. Just tema kohta kõlbab ütlus, et - kes teeb, see jõuab,» seisab põhjenduses.

Naiskodukaitse Valgamaa ringkonna üles seatud nominent on aga Asta Tsirp. –«Tema aktiivsustunde ei suuda küll keegi kokku lugeda. Suveperioodil ei ole harvad need korrad, kui ta ei jõua erinevate ürituste vahel kodus isegi pesu pesta ja puhata. Kindla ja usaldusväärse partnerina aitab ta alati organiseerida nii ringkonna kui üle-eestilisi üritusi. Ta kuulub kergjalaväe kompaniisse ning osaleb oma üksuse tegevuses erilise kohusetundega.»

2016. aasta parim kaitseliitlane ja naiskodukaitsja saavad atraktiivse rändauhinna. Kaitseliidu ülema, kaitseministri ning kaitseväe juhataja hinnalised kingitused saavad kõik tiitlile esitatud nominendid.

Parimaid kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid tulevad tervitama ka kaitseminister Margus Tsahkna ja kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terras.

Aasta kaitseliitlast ja naiskodukaitsjat valitakse seitsmendat korda.