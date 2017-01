Sündis uus Reformierakonna piirkonnaorganisatsioon

2017. aastal toimub haldusjaotuse muutus, mille kohaselt moodustub Tõrva linnast, Helme vallast, Hummuli vallast ja Põdrala vallast ühinemise käigus uus omavalitsus Tõrva vald. Sellega seoses otsustasid erakonna nimetatud piirkondade liikmed moodustada uue Tõrva valla piirkondliku organisatsiooni, mis kattub uue tekkiva omavalitsuse haldusterritooriumiga, selgitas Reformierakonna Valgamaa arendusjuht Harry Mägi.

Piirkonna esimeheks valiti salajasel hääletusel Eero Viisu ja juhatusse kaheksa liiget, kus on esindatud kõik senised piirkonnad.

Uues moodustatud Tõrva piirkonnas on 158 Reformierakonna liiget. Uus juhatus otsustas lähemal ajal kokku tulla, et oma tööplaani arutada, peamiseks eesmärgiks on saavutada sügisel toimuvatel kohalikel omavalitsuse valimistel võit.