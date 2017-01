Eestis kasvas uute sõiduautode turg möödunud aastal üle kümne protsendi

Detsembris jäi uute sõiduautode müük jõulukuule traditsiooniliselt tagasihoidlikumaks kui eelnenud kuudel, aga ületas siiski 2015. aasta detsembri müügi 2,8 protsendiga.Kokku müüdi detsembris 1304 uut sõiduautot.

2016. aastal kokku müüdi Eestis 22429 uut sõiduautot, mis ületas 2015. aasta müügi 2082 autoga ehk 10,2 protsendiga. Segmentidest osutus 2016. aastal kõige populaarsemaks väiksemad keskklassi autod, mis moodustasid 28,2 protsenti kõigist müüdud autodest. Järgnesid keskautod 15,8 protsendiga ning jätkuvalt olid populaarsed ka keskmised ja väiksemad maasturid vastavalt 14,8 ja 13,5 protsendiga. Eksporti läks aasta jooksul 1096 uut sõiduautot.

Automarkidest oli 2016. aastal edukaim Toyota 3527 sõiduautoga ning järgnesid Škoda ja Volkswagen vastavalt 2493 ja 1781 müüdud uue sõiduautoga. Populaarseimaks mudeliks aga osutus 2016. aastal Škoda Octavia, milliseid osteti 1145. Esikolmikusse mahtusid ka kaks Toyota mudelit, Avensis 845 autoga ja Auris 764 autoga.

Tarbesõidukite turul toimus 2016. aastal samuti märkimisväärne tõus ja kokku müüdi 4972 uut tarbesõidukit, mis ületas 2015. aasta müüginumbrid 8,7 protsendi võrra. Kui detsembris müüdi enim Citroeni sõidukeid, siis aasta kokkuvõttes osutus edukaimaks margiks Peugeot 784 müüdud tarbesõidukiga. Peugeot on taaskord turuliider tarbesõidukite segmendis. 2016 aastal müüdi Eestis kokku 784 uut Peugeot tarbesõidukit ehk pea 18% kogu turumahust. Kasv võrreldes eelmise aastaga oli 8% ning tarbesõidukite koguturg kasvas omakorda 12%.

„Uuringud näitavad, et tarbesõiduki omanikule on kõige tähtsamad omadused auto töökindlus ja funktsionaalsus. Ettevõtted ei saa omale lubada tööseisakuid transpordivahendi hoolduse või remondi tõttu. Peugeot sõidukid on tuntud töökindluse, madala kütuse- ja ülalpidamiskulude poolest,“ kommenteeris Peugeot Baltic tegevjuht Rasmus Tali.

Tali sõnul on Peugeot müügiedus olulist rolli mänginud ka uute mudelite pakutavad eelised konkurentide ees, ehk kõik uued mudelid on saanud veelgi säästlikumad Euro6 mootorid ning juhtide käsutuses on segmendi parim mugavus-ja turvavarustus. „Väga olulisel kohal on ka autoga seotud teenuste kättesaadavus, seetõttu on Peugeot’ eeliseks ka suurim müügi- ja hooldusvõrk Eestis,“ lisas Tali

Peugeot oli aasta kokkuvõttes edukaim ka tarbesõidukite mudelite lõikes, müües aastaga tervelt 495 Peugeot Partnerit, järgnesid Peugeot Boxer 179 ja Expert 54 ühikuga.

Kasvas ka Peugeot sõiduautode müük, 2016 aastal müüdi kokku 958 sõidukit, kasvatades oma müüki tervelt 13% võrra, samal ajal kui kogu turu kasv oli 10%.

Kaugele ei jäänud 717 müüdud autoga maha ka Citroen ja kolmandaks tõusis Renault 558 autoga.

Veokite esikolmiku moodustasid 2016. aastal Volvo 286, Scania 261 ja Mercedes-Benz 113 müüdud sõidukiga.