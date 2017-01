Noortealane tegevus tõi auhinna

Noortekogu juhatuse liikme Sirli Pippari sõnul on noortele linna toetus väga oluline. «2016. aastal on Valga linn olnud silmapaistev noorte kaasamises ning toetamises kogu maakonnas. Selleks on hea näide noorte omaalgatusprogramm, mis andnud paljudele noortele võimaluse ennast teostada ning loonud positiivset kõneainet ka teistes Valgamaa omavalitsustes.»

Samuti on linn tema sõnul andnud olulise panuse vastrajatud ekstreemspordihalliga, mis nii Valga kui kogu maakonna noortele oluline teostusvõimalus. Ka on Valga silma paistnud linnapea Kalev Härki lahkuse poolest – mees ei pane kunagi noorte ees ust kinni, vaid alati nõus noori ära kuulama ning võimalusel lahendusi otsima."