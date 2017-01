2017. aasta toob lubatud madalapalgaliste tagasimakse

„Madalapalgaliste tagasimakse on maksureformi esimene samm. Kui sel aastal rakendub tagasimakse, siis 2018. aastal asendub see 500-eurose maksuvaba tuluga kõigile, kes teenivad alla keskmise palga. Üldiseks tulumaksumääraks aga jääb ikka 20 protsenti,“ ütles rahandusminister Sven Sester.

„Madalat ja keskmist palka saavate inimeste maksukoormuse vähendamine kasvatab inimeste sissetulekuid, Eesti ettevõtete konkurentsivõimet ja toetab nii majanduskasvu tervikuna. On loomulik, et riik ei võta tulumaksu inimestelt, kes teenivad alampalka või sellega sarnast palka, sest sellega on niigi raske toime tulla,“ lisas Sester.

Tänavu 15. veebruarist saavad eelmisel aastal madalat palka teeninud inimesed taotleda töötasult aasta jooksul tasutud tulumaksu. Tagastust saab taotleda ligi 100 000 täiskasvanut, kes töötasid 2016. aastal täistööajaga vähemalt kuus kuud ja teenisid aastas kokku alla 7818 euro ehk keskmiselt alla 651 euro kuus. Tagasimakset saab taotleda 2017. aasta tuludeklaratsiooni esitamisega, see laekub sarnaselt tulumaksu tagastusega hiljemalt 30. juuniks. Maksimaalne tagasimakse on kuni 709 eurot.

Madalapalgaliste tagasimakse asendub järgmisel aastal 500-eurose maksuvaba tuluga kõigile kuni keskmist palka saavatele töötajatele. 500 eurot on maksuvaba tulu kuni 1200 euro suuruse maksustatava kuusissetuleku korral. Sealt alates hakkab maksuvaba tulu sujuvalt vähenema ning alates 2100 euro suurusest sissetulekust maksuvaba tulu kaob.

Samuti kehtestatakse eluasemelaenu intresside mahaarvamise täiendav piirmäär 300 eurot seni rakendatud ja ka edaspidi kehtima jääva 1200-eurose tuludest mahaarvamiste piirmäära sees. Piirmäär 1200 eurot kehtib koolituskuludele, kingitustele-annetustele ja laenuintressidele. Abikaasade ühine tuludeklaratsioon säilib enim levinud mahaarvamiste suhtes.

Täpsemalt saab maksutagastuse suhtes infot maksuameti kodulehelt .