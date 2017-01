Käsimüügiravimite infolehed on nüüd kättesaadavad ka vene ja inglise keeles

Ravimite õigesti kasutamise hõlbustamiseks on Eestis turustatavate käsimüügiravimite pakendi infolehtede tõlked nüüd kättesaadavad ka vene ja inglise keeles. Sotsiaalminiteeriumi info kohaselt on praeguseks ravimiregistrisse kantud enam kui 100 enamlevinud käsimüügiravimi pakendi infolehed, kõik tõlked on registrist kättesaadavad aprilli lõpuks.