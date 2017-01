Kokku põrkasid veo- ja sõiduauto

Väärikas vanuses ajaleht peab juubelit

Homme saab Valga maakonna ajaleht 110aastaseks. Selle aja jooksul on leht teinud läbi väga suuri muutusi, muutunud pole aga üks – inimeste huvi lugeda lehte ja saada oma piirkonda puudutavaid uudiseid. Leht on vahetanud omanikke ja nime, muutunud on ka piirkonna elanikkonna arv ja ajalehe tiraaž.