E-äriregister sisaldab nüüd ka riigiasutuste andmeid

Registrite ja infosüsteemide keskuse (RIK) hallatavas e-äriregistri teabesüsteemis saab edaspidi lisaks Eestis registreeritud äri- ja mittetulundusühingutele ning sihtasutustele vaadata ka riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste, avalik-õiguslike juriidiliste isikute ning põhiseaduslike institutsioonide andmeid.

RIKi asedirektori Piret Meelinnu sõnul pani riik kahe registri andmed kokku selleks, et juriidiliste isikute info oleks koondatud ühte allikasse ning andmete pärimine ja registrile esitamine toimuks sarnaselt äriühingutega elektrooniliselt.

«Juriidiliste isikute info koondamisega muutuvad andmed kvaliteetsemaks, sest võrreldes varasemaga, mil riigiasutuste andmeid uuendati kaks korda aastas, uuendatakse e-äriregistris andmeid reaalajas,» lisas Meelind.

Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna juhataja Marlen Piskunov selgitas, et seni oli RKOARR vananenud platvormil ning registriandmete sisestamine ja muutmine käis asutuse avalduse esitamisel käsitsi.

«Äriregistriga liitumise tulemusel saab RKOARR lõpuks nüüdisaegse toimimisloogika, mis on ka andmete esitajale palju mugavam. Ümberkorraldus vähendab registriga kaasnevat halduskoormust ja tänu sellele, et üleandmise protsessi käigus said RKOARRi andmed kaasajastatud, paranes oluliselt ka registri andmekvaliteet,» rõhutas Piskunov.

Esialgu kajastab e-äriregister riigiasutuste üldandmeid, registrikaarte ja tegevusalasid. Tulevikus on võimalik päringuid teha ka seotud isikute kohta, kui riigiasutuste esindajad on Ettevõtjaportaali kaudu registrile saatnud täiendavad andmed, sealhulgas info asutuse esindusõiguslikest isikutest.

Riigiasutuste andmete e-äriregistri koosseisu viimine võimaldab edaspidi RKOARR andmeid pärida ka xml-teenustega, kui on vaja e-teenuseid integreerida või teha suurel hulgal päringuid. Samuti on RIKi veebilehel kättesaadavad riigiasutuste avaandmed. Riigiasutuste andmete pärimine on tasuta.

E-äriregistri teabesüsteemis olevad andmed pärinevad mittetulundusühingute ja sihtasutuste, äri- ja kommertspandiregistrist ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikust registrist.

Enne registriandmete ühendamist sai riigiasutuste infot vaadata rahandusministeeriumi hallatavas RKOARR infosüsteemis, mida hoitakse 11.01.2017 seisu andmetega avatuna veel kaks kuud ja seejärel suletakse lõplikult.