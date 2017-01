Iga külaelaniku kohta kaks hooldekeskuse klienti

Erakonna liikmed ootavad Pevkurilt suuremat kaasamist

Valgamaalasega suhelnud reformierakondlaste peamine soov on, et uus juht nende mõtteid partei suunamisel rohkem arvestaks. Samuti loodavad nad, et Valgamaa puhul tulevad kaalumisele maksusoodustused.