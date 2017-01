Pedeli jää meelitab lapsi

Täna õhtupoolikul jooksid Pedeli silla juures lapsed, kes olid jõejääl üsna lahtise vee juures. Reporteri hõigetele reageerisid lapsed jooksmisega ning õnneks jäi seekord õnnetus juhtumata. Kuna kõnnin Pedeli ääres igapäevaselt, siis pole nähtud pilt kahjuks harukordne.

Päästeameti kodulehel oleva info kohaselt on jää alati õhem vooluveekogudel, kõrkjate kasvukohtades, madalikel, allikate juures – lumekatteta jääl on allikakohad näha tumedamate laikudena –, kanalisatsiooni, jõe, oja või kraavi suudmekohas, koolmekohtades ning jõe kitsenemis- või pöördekohas. Jääõnnetuses on alati süüdi valesti käitunud inimene, kes pole osanud ohtu hinnata ja on olnud liiga enesekindel.

„Isegi hea ujumisoskuse korral on jääauku kukkumine väga ohtlik, sest omal jõul sealt välja pääseda on keeruline. Lapsevanemad peavad leidma aja, et oma lastele jääga seotud ohte selgitada,” vahendab pressiteate vahendusel päästeameti Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Arvi Uustalu .

Jääle minevad inimesed peavad kasutama turvavarustust ja kandma kaasas jäänaaskleid, mille abil läbi jää vajumisel ennast august välja tõmmata. Nõrgal jääl viibijatest ei tohi kindlasti niisama mööda jalutada, vaid nad tuleb end ise ohtu seadmata kohe jäält ära kutsuda. Abi vajavat inimest märgates helistage numbril 112.

Allikas: Päästeamet