Ilmateenistus lubab tuule tugevnemist ja lumelisa

Esmaspäeval tugevneb Skandinaavia kohal kõrgrõhkkond. Läänemere idarannikul aga püsib hääbuv madalrõhuvöönd. Kahe rõhuala piirimail meil suuremat sadu ei tule. Tuul püsib nõrgana. Õhutemperatuur on öösel -3..-8, sisemaal kohati kuni -11, päeval -2..-7°C.

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vähest lund, saartel ja läänerannikul aga ka lörtsi ja vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Külma on 3-9 kraadi, saarte rannikul kohati 1 kraad. Teisipäeva päeval on samuti pilves selgimistega ilm, vähest lund sajab enamasti Ida-Eestis. Puhub läänekaaretuul 3-9 m/s, õhtul tugevneb põhjarannikul edelatuul kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -5 kraadi.

Kolmapäeva öösel pilvisus tiheneb ja alates Loode-Eestist hakkab lund sadama. Saartel ja läänerannikul läheb sadu üle lörtsiks ja vihmaks. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-11, rannikul puhanguti 14 m/s. Lääne-Eesti on öö hakul külma 1-6, saartel tuleb kuni 1 kraad sooja. Ida-Eestis on külma 4-9 ja kohati -11, ent hommikuks temperatuur tõuseb. Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund, rannikul ka lörtsi ja esineb jäiteoht. Puhub läänekaaretuul 5-11 m/s. Õhtul tuul veidi tugevneb. Õhutemperatuur on -3 kuni +3 kraadi.

Neljapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lörtsi ja vihma ja on jäiteoht. Puhub lääne- ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +2 kraadi. Neljapäeva päeval on pilves selgimistega, olulise sajuta ilm. Puhub lääne- ja edelatuul 5-11, õhtul tugevneb tuul põhjarannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +3, pärastlõunal langeb kuni -2 kraadini.