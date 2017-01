Töötukassa tunnustab tööandjaid ja koostööpartnereid

Valgamaa aasta tööandja on Tõrvas tegutsev mööblitootmisettevõte Scandinavian Furniture OÜ, kes tegutseb juba seitse aastat ja annab tööd 130 inimesele.

​98% toodangust eksporditakse teistesse Euroopa riikidesse. Ettevõtte laienemisega loodi 2016. aastal juurde uusi töökohti, millest igaüks oli maakonna jaoks oluline. Tööotsijad ootavad pikisilmi tööandja tööpakkumisi, et vabadele töökohtadele kandideerida.

Kuna töö käib esmaspäevast reedeni ühes vahetuses, sobib see ka väikeste laste vanematele ning kaugemal elavatele ja ühistranspordist sõltuvatele inimestele. Nii töötukassa töötajad kui tööotsijad on saanud käia ettevõttega kohapeal tutvumas, töötamisvõimalusi tutvustati ka Liivimaa töömessil.

Valgamaa aasta koostööpartner on Siimon OÜ, kes pakub tasulisi ja tasuta koolitusi mitmes maakonnas. Koostöös on ettevõte paindlik ja täpne. Koolitustel kasutatakse nüüdisaegseid õppevahendeid ja õpetamismeetodeid, kursuste läbiviimisel kaasatakse lisaks lektoritele ka praktikuid erinevatest ettevõtetest.

Siimon OÜ on pakkunud töötukassa klientidele kvaliteetset tööklubi ja tööharjutuse teenust, arvutikoolitust, motivatsioonikoolitust ja eesti keele koolitust. Kõik see on aidanud tööle saada paljudel inimestel.

Aasta kohalik omavalitsus on Taheva vallavalitsus, kus hoolitakse oma elanikest ning püütakse leida kõikidele parimaid elamis- ja töötamisvõimalusi. Koostöö töötukassaga on olnud pikaajaline ja viljakas – ühiselt vallaga otsitakse lahendusi ja võimalusi inimeste tööle aitamiseks.

See on omavalitsus, kes märkab ning otsib lahendusi. Nende jaoks ei ole võimatuid olukordi – nad on alati valmis proovima ja kui ei saa nii, tuleb proovida teisiti. Kõik see näitab valla hoolivat suhtumist oma elanikesse ja siirast huvi oma inimeste edasise käekäigu vastu.

Parimate partnerite nimetamisel said kaasa rääkida kõik töötukassa maakondlikud osakonnad. «Töötukassa aitas 2016. aastal tööotsingutel 79 029 inimest. Meil oli vahendada 54 000 tööpakkumist,» sõnas töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel.

«Koostööpartnereid, kelle hulka kuuluvad tööandjad, kohalikud omavalitsused, kutse- ja kõrgkoolid, koolitusasutused ja vabakonna esindajad, on töötukassal ligi 13 000 ning praeguseks oleme sõlminud koostöölepped juba 30 suurettevõttega. Eelmise aasta tõhus koostöö erinevate koostööpartneritega näitab, et koos saame pakkuda inimestele laias valikus töökohti ja ettevõtetele sobivaid töötajaid,» ütles Paavel.

Tunnustusüritus algab täna keskpäeval Estonia Valges saalis.