Möödunud aastal laekus KredExile 654 uut käendustaotlust, uusi lepinguid sõlmiti 494, mille abil said Eesti ettevõtted 164,3 miljonit eurot täiendavat finantseerimist, mis on sihtasutuse ajaloo suurim summa. Võrreldes mullusega on käendusmahud kasvanud 45%, andis sihtasutus teada.