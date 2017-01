Hullus seisus kirik vajab remondiks toetust

Aastatel 1817–1821 ehitatud Hargla kirik on tunnistatud riiklikuks kultuurimälestiseks. Kogudus on võtnud plaani remontida lagunenud kiriku põranda ja pingistiku. Et kokku saada vajalik remondiraha, palutakse inimestelt annetusi.

|

FOTO: Monika Rogenbaum