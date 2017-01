Teate millest jutt, eks ole? Pole vist inimest, kes ei ole seda «meie märki» juba näinud ja selle kallal hambaid teritanud. Tegijate kinnitusel on selles peidus palju enamat kui esmapilgul näha ja nad on loodu üle uhked, ülejäänute pettumus küsib: kas me paremini ei suudagi?