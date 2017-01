Otepää kirjamehelt ilmus uus raamat

Teos on pühendatud Jakob Hurdale, kes lasi Otepääl töötades korrastada kogu kihelkonna koolivõrgu ja kelle surmast möödus tänavu 110 aastat.

«Raamatus kirjeldatakse Eesti arengut otepäälase pilgu läbi, seotuna Euroopa ajalooga. Erilise tähelepanu all on hariduspoliitika ja maaelu Otepää kihelkonna näidete varal. Seejuures on välja toodud kihelkonna tuntuma kooli Vana-Otepää areng kuni kooli sulgemiseni,» tutvustas autor põgusalt teose sisu.

Teoses on Otepää gümnaasiumi 100 lõpetaja lühielulood, kes tegutsenud edukalt nii kodukohas kui Eesti eri piirkondades. «Antakse ülevaade suusaspordialade arengust Eestis, kus viimasel ajal oluline roll Otepääl,» lisas Susi.

Teoses leiab materjali Otepää valla talude ja ettevõtete arengu kohta, samuti on juttu, kuidas tähistati Otepää 900. sünnipäeva. Välja on toodud ka olulisi arengut takistavaid kitsaskohti tänapäeval. Juttu ilmestavad pildid ja Eesti kaardid eri ajajärkudest.