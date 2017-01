Crazydeal sattus musta nimekirja

Tarbijad on alates eelmise aasta teisest poolest ehk ajast, mil veebilehte haldab Crazydeal Group OÜ, teinud hulgaliselt kirjalikke pöördumisi. Tarbijate pöördumisest nähtuvalt ei täida kaupleja nõuetekohaselt seadusest ja lepingust tulenevaid kohustusi.

Tarbijad avaldavad pahameelt eelkõige selle üle, et kaupleja ei pea kinni lubatud tarnetähtaegadest, samuti on nad teatanud, et lepingust taganemisel ei pea kaupleja kinni seaduses sätestatud tähtajast ostusumma tagastamisel. Tarbijate kaebused on lahenenud ja raha tagastamine tarbijale on toimunud peamiselt pärast ameti sekkumist.

Tarbijakaitseamet juhib tähelepanu, et tarbijakaitseseaduse kohaselt on kaupleja kohustatud tarbija kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebusele samas vormis vastama ja teavitama tarbija nõude rahuldamisest või kaebuse võimalikust lahendusest 15 päeva jooksul alates kaebuse saamisest. Vastus saadetakse tarbija märgitud postiaadressil või e-posti aadressil, kui tarbijaga ei ole kokku lepitud teisiti.

Kui kaupleja ei ole tarbijaga kokkulepitud tähtaja jooksul kaupa kohale toimetanud, peaks tarbija enne, kui ta saab lepingut lõpetada, nõudma kauplejalt kauba kohale toimetamist mõistliku lisatähtaja jooksul. Tal peaks olema õigus lõpetada leping, kui kaupleja ei toimeta kaupu kohale isegi kõnealuse lisatähtaja jooksul. Kui lisatähtaja jooksul kohustust ei täideta, on tarbijal õigus nõuda kahju hüvitamist või lepingust taganeda.

Kui tarbija otsustab kasutada oma seadusest tulenevat õigust taganeda 14 päeva jooksul sidevahendi abil sõlmitud lepingust, peab ettevõtja tagastama tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui kahe nädala möödumisel taganemisavalduse kättesaamisest kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud.

Tarbijakaitseametil on õigus teavitada avalikkust ohu ennetamisest, ohukahtlusest, ohust või korrarikkumisest, võimaldamaks tarbijatel teha teadlikke valikuid.