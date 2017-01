CrazyDeal: riigiamet teeb ettevõtteid «mustaks» konteksti arvestamata

CrazyDeali veebikaubamaja juht Keith Piibemann selgitas, et kui kellelgi on 30 või 60 kliendikaebust, võib see ju eraldiseisvana tunduda suur number, kuid arvestada tuleks üldist teenindusmahtu.

«Saan tõesti aru, et firma, kellel läheb sajast tehingust 60 viltu, võib kuuluda musta nimekirja. Samas, kas on alust sama mõõdupuuga kanda musta nimekirja ettevõte, kellel tekib tõrkeid 30 tehinguga kolmest tuhandest?» ütles Piibemann.

«Oleme tarninud kohale üle 700 000 toote, aga riigiamet peab meid »mustaks«, kuna tõrkeid on tekkinud sadakonnaga. See ei tundu aus ning tekitab asjatult kahtlustusi, millest võivad tõesti alguse saada tegelikud äriprobleemid.»

CrazyDeali veebikaubamaja juht selgitas, et ettevõte pakub kaupu erinevatelt tarnijatelt, kelle seast püüab valida parimaid, et oma klientidele soodsaid pakkumisi teha. «Paraku on tarneahelad teinekord üsna pikad ja mõnikord tuleb selles ketis sisse tõrkeid,» selgitas ta ning lisas, et hilinemiste puhul pakub CrazyDeal klientidele võimalust soovi korral oma tellimus tühistada ja raha tagasi saada.

«Mul on tõesti kahju, kui vastus mõne kliendi päringule on hilinenud või mõni tagasimakse hiljem laekunud. Teeme tööd selle nimel, et kõigi meie poole pöördunud klientide mured saaksid lõpuks siiski lahendatud.»

Samas juhib Piibemann tähelepanu asjaolule, et alates sügisest on CrazyDeal toimetanud klientideni üle 15 000 saadetise ehk üle 31 000 toote. «Kui vaatame siin klientide pöördumisi, siis näeme, et probleeme on olnud vähem kui ühe protsendiga kõigist tellimustest. See on aga selliste teenindusmahtude juures tegelikult märkimisväärselt hea tulemus ega tohiks anda põhjust ettevõtte kandmiseks musta nimekirja.»

Piibemann lisas, et sellegipoolest on ettevõte võtnud eesmärgiks vaadata üle sisemised protsessid, et ka praegust madalat probleemsete juhtumite hulka vähendada ning oma tööd tõhustada.

«Teeme iga päev tööd selle nimel, et täita oma kohustusi klientide ees ja tuua nendeni meie väärtuspakkumine – tõeliselt kreisid diilid. Kuid meie meeskonnale jääb jätkuvalt arusaamatuks, kuidas saab musta nimekirja kandmise aluseks olla pöördumiste absoluutarv, mitte pöördumiste/kaebuste osakaal ettevõtte tehingute mahust,» jääb Piibemannile arusaamatuks.

CrazyDeal on Eestis tegutsev veebikaubamaja, milles on viimase viie aasta jooksul sooritanud oste rohkem kui 130 000 klienti, kes on teinud üle 300 000 tellimuse ning soetanud ligi 700 000 erinevat toodet või teenust.