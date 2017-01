Talvepealinnas on talv täies hoos

Talvepealinnas on palju lund ja põnevaid tegevusi ning üritusi, andis teada Otepää vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Monika Otrokova.

Otepää turismiinfokeskuse lumeinfo näitab, et tulekul on tegus nädalavahetus. Spordihuvilised saavad jälgida Tehvandil kahevõistluse kontinentaalkarikasarja etappi. Võistlus toob Otepääle ligikaudu 70 kahevõistlejat 14 riigist. Väikesi ja suuri teadushuvilisi ootab Otepää Winterplaces Kolme Põrsakese teadus-show.

Linnamäe orus asuvas Otepää Winterplaces on avatud lumerõngarajad, kelgunõlv, Ahhaa teadusiglu, einestamisiglu, iglukino ja väikelaste karussell. Avatud on valgustatud ja muusikaga uisuväljak ning seda täiesti tasuta.

«Meile tuleb laupäeval külla teadusteater Kolm Põrsakest ning aset leiavad kõrvetavad tulekatseid, tulistatakse rakette kõrgele taevasse, tuuakse pilved taevast maa peale, et neid lähemalt uurida, ja veel palju muudki põnevat,» lisas talvepargi müügijuht Triin Kalda.

Tehvandi spordikeskuses on murdmaasuusatajaid ootamas 4,5kilomeetrine kunstlumest suusarada. Spordikeskuse juhataja Alar Arukuusk ütles, et rada on heas korras.

«Tulekul on palju rahvusvahelisi suursündmusi, kohe-kohe algab kontinentaalkarikasarja etapp. Kõik, kes on suusatamises edasi jõudnud, on teretulnud,» märkis Arukuusk. «Meil on ka kümnekilomeetrine matkarada ning samuti Tartu maratoni rada. Praegu looduslikku lund napib ja korraliku suusaga seal suusatada ei saa, kuid ootame lumelisa.»

Kelgutamiseks oma kelguga ja omal vastutusel on avatud kelgumägi Neljakasemäel.

Kääriku spordikeskuses on sisse sõidetud kõik looduslikust lumest rajad ning Kekkose rada. Suusatamiseks soovitatakse kasutada vanu suuski. Otepää–Kääriku kergliiklustee on rajatraktor sisse sõitnud ning loodusliku lumega rada on sõidetav uisutehnikas. Rada on valgustatud pimedal ajal lõigus Sihva–Kääriku. Uisusõpru peibutab Kääriku valgustatud liuväljak.

Mäesuusatajad ja lumelaudurid on oodatud nii Väikesel Munamäel kui Kuutsemäel. Kuutsemäel on avatud neli nõlva ja lastenõlv ning töö käib lumepargiga.

Mäesuusakeskustes laenutatakse ja hooldatakse mäesuusavarustust, samuti on laenutusi Otepää linnas ja selle ümbruses, kus laenutatakse ja hooldatakse nii mäe- kui murdmaasuusavarustust, lisaks kelke ja uiske.